Renata Silveira faz post empoderado após entrar para história com jogo da Copa do Mundo

"Que dia!", escreveu ela, seguido de um emoji com olhos apaixonados. "Se liga nessa linha do tempo: 1970 - primeira transmissão de Copa do Mundo na Globo. 2022 - primeira mulher a narrar um jogo de copa do mundo na tv aberta. Conseguimos! Chegamos! Que vitória! Hoje, mais uma vez foi por todas! A porta tá aberta, mulherada. Podem entrar!"