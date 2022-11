Wilko Johnson, guitarrista e ator de Game of Thrones, morre aos 75 anos

O guitarrista do Dr. Feelgood, Wilko Johnson, que apareceu na série da HBO, Game of Thrones, como o carrasco real Ser Ilyn Payne, morreu no dia 21 de novembro, aos 75 anos, de acordo com comunicado nas páginas de mídia social do músico inglês. "Este é o anúncio que nunca quisemos fazer, e o fazemos com o coração muito pesado: Wilko Johnson morreu", dizia o post no Twitter nesta quarta-feira, 23 de novembro. "Ele faleceu em casa na segunda-feira, 21 de novembro. Obrigado por respeitar a privacidade da família neste momento tão triste. Descanse em paz Wilko Johnson."

Embora a causa oficial da morte não tenha sido divulgada publicamente, a morte de Wilko ocorre quase 10 anos depois que ele foi diagnosticado com câncer pancreático. De acordo com o The Guardian, Wilko "optou por não receber quimioterapia" e "foi informado de que tinha nove a 10 meses de vida".

No entanto, no ano seguinte, Wilko compartilhou que estava livre do câncer após passar por uma operação para remover um tumor.