Tadeu Schmidt revela que já fumou maconha

De acordo com a funkeira, a situação rolou em 2017, quando Lud foi convidada por Riri para assistir ao desfile da nova coleção dela com a Puma em Paris. Em seguida, ela foi no after-party do evento e teve a chance de conversar com a cantora. No fim, Rihanna ofereceu um cigarro de maconha para a funkeira fumar junto, mas ela recusou por medo do que as pessoas iriam falar.