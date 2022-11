A razão pela qual Kendall Jenner e Devin Booker terminaram namoro

No aniversário da estrela em novembro do ano passado, Devin mostrou sua admiração pela amada compartilhando uma foto de Kendall no Instagram, chamando-a de "a mulher mais linda".

Ao longo do relacionamento, o ex-casal fez um esforço para manter o relacionamento longe dos holofotes. Eles compartilharam fotos um do outro nas redes sociais de vez em quando e foram vistos em encontros com frequência, mas raramente falavam publicamente sobre o romance.

No início deste ano, Devin deu uma rara entrevista onde compartilhou seus pensamentos sinceros sobre ter um relacionamento aos olhos do público.

"Eu não diria difícil", disse Devin ao Wall Street Journal em março. "Honestamente, estou aproveitando a vida ao máximo, e isso saiu da minha boca com tanta facilidade porque nem sempre foi assim, mas sinto que estou em um bom momento agora. Amo minha família, amo as pessoas ao meu redor e adoro o impacto que tenho neste mundo."