Kate Middleton usa uma das tiaras preferidas de Diana em 1º banquete de Rei Charles

Nessa terça-feira, 22 de novembro, a realeza se vestiu para impressionar em traje de gala no primeiro banquete de estado de rei Carlos III no Palácio de Buckingham. Usando um vestido de capa branca de Jenny Packham com adornos prata nos ombros, a princesa de 40 anos combinou o visual com um acessório igualmente deslumbrante: a tiara Lover's Knot.

A peça era uma das favoritas da falecida princesa Diana, cujo título foi sucedido por Kate em setembro, quando Charles ascendeu ao trono britânico após o falecimento de rainha Elizabeth II. Adornado com 38 pérolas em forma de lágrima suspensas sob arcos, a deslumbrante joia tornou-se um item obrigatório para Kate, que já o usou em 2015, 2016 e 2019 na Recepção Diplomática da família.