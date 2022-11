James Cameron revela que Leonardo DiCaprio quase perdeu o papel de Jack em 'Titanic'

Leonardo DiCaprio quase perdeu seu papel em Titanic!

O diretor James Cameron revelou que uma atitude do ator durante a audição, em 1997, quase fez com que ele não estrelasse o filme. De acordo com Cameron, primeiramente ele escolheu Kate Winslet para o papel de Rose e depois teve um encontro com DiCaprio, que na época tinha 21 anos. James relembrou que Leonardo encantou todo mundo no estúdio, incluindo ele mesmo, apesar de que o astro ainda precisava fazer um teste de química com Kate.