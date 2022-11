Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United após entrevista polêmica

A equipe da Premier League anunciou nesta terça-feira, 22 de novembro, que o jogador de 37 anos está deixando o clube "por acordo mútuo, com efeito imediato".

"O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro", continuou o comunicado do time, publicado em seu site. "Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo."

Esta atualização ocorre apenas alguns dias depois que Ronaldo - que voltou ao Manchester United em 2021 para um contrato de dois anos e tinha meses restantes em seu contrato - alegou que estava sendo forçado a deixar o time, dizendo a Piers Morgan em uma bombástica entrevista na TalkTV na semana passada que se sentiu "traído" pelo clube.