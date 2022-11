Tom Brady diz que quer ser "o melhor pai" após divórcio com Gisele Bündchen

"Estou grato durante esse Dia de Ação de Graças [feriado americano comemorado no dia 24 de novembro], que é sempre uma época de se reunir com a família", disse ele durante o episódio do dia 21 de novembro do podcast Let's Go!, da rádio SiriusXM. "Quando você pensa nesse feriado e no comprometimento que os pais fazem (que meus pais fizeram por mim) e minha carreira é inacreditável. Entende o que eu quero dizer?".