Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda, morre aos 81 anos

Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda e da música brasileira, faleceu aos 81 anos.

O cantor foi levado às pressas na manhã de 22 de novembro, ao Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, mas não resistiu. Ele havia recebido alta no início do mês após ficar quase duas semanas internado devido a uma síndrome edemigênica.