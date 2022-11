Kourtney Kardashian e Travis Barker abrem álbum de viagem ao Tennessee

A família de Kourtney e Travis precisará de todo o espaço possível, já que Kourtney é mãe de Mason Disick, Penelope Disick e Reign Disick, fruto da relação com o ex Scott Disick. Enquanto isso, Travis e a ex Shanna Moakler compartilham Landon Barker, Alabama Barker, e a enteada do baterista, Atiana De La Hoya.

A compra acontecem um mês depois que a fundadora da Lemme chocou os ouvintes ao revelar que ela e o marido ainda viviam separados.

"Acho que estamos em uma situação na qual estamos descobrindo como misturar nossas famílias e nossos filhos", disse Kourtney no episódio de 4 de outubro do podcast Not Skinny But Not Fat. "Haverá [uma casa conjunta]. Queremos que nossos filhos também se sintam muito confortáveis e ambos viveram em suas casas a vida inteira, na maior parte, e cada um tem seu quarto."