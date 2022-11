POPSULAS: O quarto episódio em nosso YouTube está imperdível!

The Proud Family: Louder and Prouder

Acha que os programas animados não podem entrar na representação queer? Pense de novo!

The Proud Family: Louder and Prouder, uma adaptação do original Proud Family que durou duas temporadas no Disney Channel entre 2001 e 2005, é notável por sua interpretação do personagem abertamente gay Michael Collins, dublado por EJ Johnson.

Todos os episódios de The Proud Family: Louder and Prouder estão disponíveis para transmissão no Disney+.