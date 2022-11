Julia Fox diz que namorou Kanye West para o rapper deixar Kim Kardashian em paz

Julia Fox está revelando novos detalhes de seu romance com Kanye West.

Em um TikTok publicado no dia 21 de novembro, a estrela de Joias Brutas refletiu sobre seu rápido namoro com o rapper - que foi cercado de rumores - explicando o motivo para ter se envolvido com ele. Como a própria Julia comentou, ela sentiu que se namorasse com o fundador da Yeezy isso iria ajudá-lo a tirar um pouco o foco de Kim Kardashian.

Veja o que ela disse no vídeo acima!