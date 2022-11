Jennifer Lopez e Ben Affleck aparecem agarradinhos em vídeo publicado pela cantora

O romance de Jennifer Lopez e Ben Affleck continua com tudo!

A cantora - que se casou com o intérprete de Batman em julho em Las Vegas - dividiu um vídeo dos dois felizes e apaixonados no Instagram. Na gravação, J.Lo está sentada no colo de Ben enquanto os dois estão estão com o rosto coladinho e sorriem para a câmera. No fundo, uma voz de criança diz: "Pessoal, eu consegui. Eu achei a pessoa que me faz o mais feliz que eu já estive".