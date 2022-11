Olivia Wilde faz primeira aparição em tapete vermelho desde término com Harry Styles

No dia 19 de novembro, a diretora de Não Se Preocupe Querida se juntou a outras celebridades no Governors Awards 2022, em Los Angeles. Olivia usou um vestido Erdem Primavera 2023 sem mangas evasê com uma sobreposição de tule e luvas compridas combinando.

Confira o look no vídeo acima!

Na última sexta-feira, 18 de novembro, o E! News confirmou que a atriz e Harry, que estrelaram juntos Não Se Preocupe Querida, estão dando um tempo após cerca de dois anos de namoro. Um dia antes, Olivia compareceu a outro evento de celebridades - a estreia de Women Talking em Los Angeles.

Ela e Harry nunca fizeram uma estreia oficial no tapete vermelho como casal, embora tenham sido fotografados juntos em público muitas vezes. Além disso, eles caminharam no tapete vermelho com o resto do elenco de Não Se Preocupe Querida no Festival de Cinema de Veneza, em setembro.