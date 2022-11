Kim Kardashian posta mensagem enigmática sobre estar em uma "situação difícil"

No dia 18 de novembro, a estrela de The Kardashians compartilhou uma citação enigmática do autor de Manifest Now, Idil Ahmed, em seu Story no Instagram.

Confira no vídeo acima!

Kim, de 42 anos, postou a citação dias depois do E! News revelar que seu ex-namorado Pete Davidson está saindo com a modelo Emily Ratajkowski. No entanto, a fundadora da SKIMS, que está envolvido em um processo de divórcio com o ex Kanye West há mais de um ano e meio, nunca comentou sobre o novo romance.

Pete e Emily, de 31 anos, provocaram rumores de namoro no início deste mês, quando foram vistos juntos na cidade de Nova York. No dia 16 de novembro, aniversário de 29 anos da ex-estrela do Saturday Night Live, a modelo passou um tempo com ele em seu apartamento.