Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio são vistos deixando mesmo restaurante

Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio continuaram a alimentar rumores de romance ao serem vistos saindo do mesmo restaurante, em Manhattan, na madrugada do dia 18 de novembro.

As estrelas foram fotografadas por paparazzi, separadamente, saindo do hotspot das celebridades Cipriani's. De acordo com uma testemunha ocular, Gigi e Leo "saíram com diferença de minutos um do outro" com a supermodelo deixando o local primeiro, seguida pelo vencedor do Oscar e sua amiga Vivi Nevo.

Para o passeio, Gigi usou um top curto com jaqueta de couro e um lenço azul, enquanto Leo se agasalhou com um casaco puffer preto combinado com jeans preto, tênis branco, boné e máscara facial.

Os dois foram fotografados pela primeira vez juntos em setembro. Como relatou o Daily Mail, Gigi, de 27 anos, e Leo, de 48 anos, participaram de um evento na Casa Cipriani durante a New York Fashion Week, onde foram fotografados próximos um do outro enquanto tentavam conversar no meio da festa movimentada.