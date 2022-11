Zoë Kravitz revela se 'Big Little Lies' vai ganhar novos episódios

A estrela de 33 anos continuou: "Ele realmente era o visionário da série. Então, infelizmente, acabou de vez".

Big Little Lies - baseado no livro homônimo de Liane Moriarty - foi lançada em 2017 na HBO. Junto com Kravitz, o elenco conta com Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley e Laura Dern como cinco mulheres da Califórnia, EUA, que acabam sendo envolvidas em uma investigação de assassinato.