HBO revela se 'The White Lotus' vai ganhar terceira temporada

No mesmo comunicado, Francesca Orsi, vice-presidente de programação da HBO, refletiu sobre como foi filmar a primeira temporada durante a pandemia no Havaí.

"É impossível não ficar maravilhada com o fato de Mike ter criado uma das séries mais faladas e elogiadas pela crítica", disse Orsi. "E ainda assim, ele continuou a alcançar novos patamares com a segunda temporada, que é um testemunho da visão crua e inigualável de Mike. A coragem dele de explorar novos lados da psique humana, junto com seu humor irreverente e estilo diferente de direção, fez com que todos nós sonhássemos com mais dias de férias no resort que amamos. Nós não podíamos estar mais animados de poder colaborar novamente em uma terceira temporada".