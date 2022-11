Taylor Swift se pronuncia sobre fiasco da Ticketmaster: "Realmente me irrita"

A vencedora do Grammy compartilhou uma nota aos fãs abordando os problemas que surgiram durante a pré-venda da Ticketmaster para sua The Eras Tour, que resultou em fãs esperando horas em filas e enfrentando problemas no site no dia 15 de novembro.

"Não é preciso dizer que sou extremamente protetora com meus fãs", Taylor começou sua mensagem no Instagram Story, nesta sexta-feira, 18 de novembro. "Fazemos isso juntos há décadas e, ao longo dos anos, trouxe tantos elementos da minha carreira internamente. Fiz isso ESPECIFICAMENTE para melhorar a qualidade da experiência dos meus fãs, fazendo isso sozinha com meu time que se importa tanto com meus fãs quanto eu."

Taylor observou que é difícil para ela confiar em uma "entidade externa" e é "excruciante" para ela "ver erros acontecerem sem recurso".

"Há uma infinidade de razões pelas quais as pessoas tiveram tanta dificuldade em conseguir ingressos e estou tentando descobrir como essa situação pode ser melhorada no futuro", continuou ela. "Não vou dar desculpas a ninguém porque perguntamos várias vezes se eles poderiam lidar com esse tipo de demanda e nos garantiram que sim. É realmente incrível que 2,4 milhões de pessoas tenham conseguido ingressos, mas realmente me irrita que muitas delas sintam que passaram por vários ataques de urso para consegui-los."