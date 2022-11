Veja de perto as alianças de casamento de Taylor Lautner e Taylor Dome

Em seu casamento no último no fim de semana, o casal trocou lindas alianças de casamento da Ring Concierge. Taylor agora usa um anel contemporâneo de ouro amarelo de 14 quilates com interior arredondado, acabamento fosco e bordas de alto polimento. Já o modelo de aparador de Tay é um clássico anel de diamante com lapidação oval em platina.

De acordo com a joalheria, ambos têm um segundo conjunto de alianças. A ex-estrela de Crepúsculo tem um anel quase idêntico ao outro, só que em ouro amarelo e branco de 14 quilates contrastantes, enquanto sua esposa possui um anel de diamante cruzado.

Ambas as alianças de casamento de Tay complementam perfeitamente o anel de noivado de diamante de 10 quilates que ela ganhou do ator em 2021. A joia, também da Ring Concierge, possui uma fina linha única de diamantes redondos na aliança e um grande diamante no centro, definido em platina.