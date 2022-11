Shania Twain vai receber o Music Icon Award e se apresentar no PCAs 2022

No dia 16 de novembro, a NBC e o E! anunciaram que a cantora cinco vezes vencedora do Grammy receberá o prêmio The Music Icon Award durante a cerimônia do PCAs em 6 de dezembro, em homenagem à sua carreira de quatro décadas e impacto eterno na indústria da música.

E além de receber o prêmio, Twain subirá ao palco para apresentar um medley de seus maiores sucessos, assim como sua nova música "Waking Up Dreaming", de seu sexto álbum Queen of Me, com lançamento previsto para 3 de fevereiro de 2023. Isso marcará o retorno da estrela country ao palco do People's Choice Awards desde 2005, quando ela ganhou o troféu de Cantora Country Favorita.

"Estou incrivelmente honrada por ser nomeada ícone da música", disse a cantora. "Tenho alguns dos maiores fãs do mundo. Eles me apoiaram desde os primeiros dias, e é o amor e a paixão deles que me fazem continuar. Estou emocionada por voltar à turnê e trazer minhas novas músicas e as favoritas dos fãs, e que melhor maneira de começar do que no People's Choice Awards!"