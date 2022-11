Kourtney Kardashian explica por que prefere beijar Travis Barker de língua em público

"Eu não quero deixar batom nele e não quero estragar meu batom", disse Kourtney no confessionário em episódio de 16 de novembro de The Kardashians. "Mas também não queremos deixar de nos beijar, então a gente se beija com nossas línguas."

Em um ponto durante o reality, que documenta a família Kardashian-Jenner se preparando para o Met Gala 2022, ela e Travis são filmados se beijando na frente de sua equipe glam antes de chegar ao tapete vermelho.

"É assim que nos beijamos", reiterou Kourtney enquanto exibia um largo sorriso e segurava as mãos do baterista do Blink-182. "É por isso que nos beijamos desse jeito."

Esta não é a primeira vez que a fundadora da Lemme se abre sobre os carinhos com o marido. Na primeira temporada de The Kardashians, ela explicou por que é uma parte saudável de seu relacionamento e importante que os filhos vejam, agora que eles uniram suas famílias.