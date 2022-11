O tapete vermelho do Grammy Latino 2022

Realizado na Michelob ULTRA Arena no Mandalay Bay Casino and Resort, a cerimônia televisionada contou com muitas apresentações inesquecíveis de cantores como John Legend, Christina Aguilera e Rosalía.

Entre os vencedores da noite estão os brasileiros Ludmilla, que levou o troféu de Melhor Álbum de Samba/Pagode, com o projeto #Numanice2, e Liniker se tornou a primeira artista trans a ganhar um Grammy na história, com o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira pelo disco Indigo Borboleta Anil.