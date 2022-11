Pete Davidson comemora aniversário de 29 anos com Emily Ratajkowski em Nova York

Pete Davidson e Emily Ratajkowski continuam alimentando os rumores de romance!

O astro do Saturday Night Live e a autora do livro My Body continuam a levantar especulação de que estão juntos após serem flagrados em Nova York no dia 16 de novembro. "Pete veio buscar Emily no apartamento dela, mas foi embora quando viu os fotógrafos e ela foi de Uber para a casa dele", disse uma fonte ao E! News. "Ele a recebeu na porta com um abraço caloroso. Depois ele a levou de volta para seu apartamento".