'Ciranda de Ritmos', álbum clássico de Lia de Itamaracá, ganha formato digital

E para quem quiser ver a estrela ao vivo, Lia está cumprindo uma agenda de shows em São Paulo com um preço super acessível!

Nesta quinta-feira, 17, ela fará um show gratuito na Casa de Cultura Tremembé, às 19h. No dia 18 e 19 ela fará duas apresentações no Sesc Guarulhos (R$ 40 o ingresso inteiro e R$ 20 a meia), depois ela vai para o CEU Caminho do Mar no dia 21 e no CEU Campo Limpo no dia 22 (ambas as apresentações serão gratuitas). Não tem desculpa para não conhecer o trabalho dela!