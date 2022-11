Atuação de Elizabeth Debicki, em The Crown, deixou biógrafo de Diana "abalado"

Debicki interpreta a falecida princesa na quinta temporada de The Crown, da Netflix, que estreou no streamer em 9 de novembro, e sua atuação ganhou elogios do autor Andrew Morton, que escreveu Diana: Her True Story, a popular biografia de Diana lançada em 1992.

"Não estou exagerando, fiquei abalado com o quão próxima ela é da verdadeira Diana", disse Morton exclusivamente ao E! News. "Os maneirismos, os gestos, a entonação, tudo. Ela acertou em cheio. Foi como estar de volta à sala com ela. Quando assisti pela primeira vez, fiquei maravilhado."

Morton escreveu o livro com a cooperação e participação de Diana, usando seu amigo em comum James Colthurst como intermediário. O autor repassou as perguntas a Colthurst, que as entregou à Diana. Ela gravou suas respostas em uma fita de áudio.

Toda a orquestração é retratada na quinta temporada, com Morton sendo interpretado pelo ator Andrew Steele. O escritor disse que o desempenho de Steele pode não ser tão perfeito quanto o de Debicki - mas ele está bem com isso.

"Acho que ele parece compassivo, simpático e um pouco mais sério do que eu", brincou Morton. "Não o típico jornalista, alguém que é mais atencioso. Obviamente, vou dizer que gostei."