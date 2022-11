A verdade sobre a relação de Brad Pitt e Ines de Ramon, ex de Paul Wesley

Brad Pitt está enfrentando novos rumores de romance!

O astro de Trem-Bala levantou especulação de relacionamento nesta semana após ser flagrado com Ines de Ramon, uma joalheira profissional que se separou do marido Paul Wesley durante este ano, em um show do Bono em Los Angeles no dia 13 de novembro. No passeio, os dois foram vistos conversando com um grupo de amigos, incluindo Cindy Crawford e seu marido Rande Gerber, na parte de fora do teatro Orpheum.