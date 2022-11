Dos bastidores às passarelas: João Guilherme desfila pela 1ª vez na SPFW

Aos 20 anos, o ator e cantor passou pela passarela da Misci, e ainda deve aparecer no desfile da Another Place. Em sua primeira passagem, o gato usou um look sem gênero, incluindo um blazer e calça da mesma estampa da nova coleção.

Enzo Celulari, Mari Gonzalez, Jullio Reis, Letticia Muniz e Giovanna Ewbank também desfilaram para a Misci. Que time!