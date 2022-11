Kylie Jenner rouba os holofotes com coroa de diamantes em evento

Para o tapete vermelho, Kylie apareceu com um vestido sem alça preto que é da coleção de 1995 do estilista. A criação vintage contava com um decote escultural característico de Thierry, corpete e uma cauda enfeitada com lantejoulas e penas. Para os acessórios, a estrela escolheu luvas de penas e uma coroa cheia de diamantes (que combinavam com seus brincos de diamante). Arrasou!