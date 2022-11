Descubra por que Shakira decidiu não cantar na Copa do Mundo do Qatar

Até a mídia esportiva e especializada deu sua presença como certo e a incluiu em uma lista junto com Dua Lipa, BTS e Black Eyed Peas.

Porém, no caso de Dua, a cantora decidiu desmentir a notícia através do Instagram, revelando que sua decisão de não participar do evento ocorreu devido à omissão de direitos naquele país.

Com sua participação, Shakira teria um novo marco ao ser a primeira artista a estar em shows de quatro Copas do Mundo. Anteriormente ela cantou na Alemanha, em 2006, na África do Sul, em 2010 e no Brasil, em 2014.

No entanto, embora ela e sua equipe tenham ficado em silêncio sobre o Qatar 2022, eles revelam que ela decidiu não participar.

