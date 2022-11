Por que Lily-Rose Depp não irá comentar sobre o pai Johnny Depp

Shutterstock

"A internet parece se importar muito com esse tipo de coisa", disse ela. "As pessoas vão ter ideias preconcebidas sobre você ou como você chegou lá, e posso dizer com certeza que nada vai te dar o papel, exceto ser certo para o papel. A internet se preocupa muito mais com quem é sua família do que as pessoas que estão lançando você nas coisas."

Ao mesmo tempo, Lily-Rose é a primeira a admitir que o relacionamento público de seus pais resultou em uma realidade não convencional.

"Eu sei que minha infância não se parece com a infância de todo mundo, e é uma coisa muito particular de se lidar, mas também é a única coisa que eu conheço", disse ela. "É diferente experimentá-la em primeira mão e não por procuração. Acho que é algo no qual tive que fazer meu próprio caminho."