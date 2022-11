Cristiano Ronaldo relembra "pior momento" de sua vida após morte do filho

Quase sete meses depois que um de seus gêmeos recém-nascidos faleceu, fruto da relação com a namorada Georgina Rodríguez, o jogador de futebol se abriu sobre lutar com emoções conflitantes ao lamentar a perda de seu filho Angel enquanto comemorava o nascimento de sua filha Bella. Em uma prévia de sua entrevista no Piers Morgan Uncensored, exibida nos dias 16 e 17 de novembro na TalkTV, Cristiano chamou aquele período de "o pior momento que passei na minha vida", desde a morte de seu pai em 2005.

"É difícil", disse ele, compartilhando como ele e Georgina passaram por "momentos difíceis porque não entendemos por que isso aconteceu conosco".

Cristiano disse que o tempo foi especialmente desafiador porque também havia alegria pelo nascimento da irmã gêmea sobrevivente de Angel. "Nunca me senti feliz e triste ao mesmo tempo", ele compartilhou. "É difícil explicar... você não sabe se chora ou não sabe se sorri."