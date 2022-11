Por dentro da "química" de Pete Davidson e Emily Ratajkowski após alguns encontros

Cazzie David

David, filha de Larry David, de Curb Your Enthusiasm, revelou muito sobre seu romance de dois anos e meio com Pete em seu livro de ensaios de 2020, No One Asked For This. O casal começou a namorar em 2016, com David escrevendo que eles eram "almas gêmeas". Mas ela admitiu que os problemas de saúde mental do ator a afetaram.

"Anteriormente, as ameaças de automutilação e suicídio surgiam de circunstâncias triviais, incidentes que iam de 0 a 100, que eram momentaneamente urgentes, como o último minuto de um 'scape room' antes que o tempo acabe, exceto que eu sou a única na sala e todas as pistas são truques", lembrou ela. "Uma vez que ele estava de volta com uma boa cabeça, eu não seria capaz de fazer isso também; eu estava mentalmente exausta para fazer qualquer coisa além de me recuperar emocionalmente do caos da semana anterior."

Depois que ela terminou seu relacionamento durante uma viagem em família, Cazzie tentou se reconciliar com Pete em um momento de fraqueza. Mas ela ficou chocada quando mais tarde ele enviou uma mensagem de texto para revelar que ele tinha seguido em frente.

Dois dias depois, ela abriu o Instagram para ver que seu ex tinha "feito upload de si mesmo com a mão cobrindo o rosto para mostrar suas novas tatuagens nos dedos", escreveu ela. "Meu nome, que havia sido escrito em cursiva em seu dedo anelar, agora estava coberto com tinta preta."