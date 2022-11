Fernanda Paes Leme revela crush em Edmundo e diz que já recebeu cantada do jogador

Atualmente, Paes Leme está noiva de Victor Sampaio. Os pombinhos assumiram o relacionamento no fim de janeiro de 2021.

A atriz revelou que não está tendo tempo de organizar a cerimônia, mas tem total apoio do amado em sua carreira. "Eu estou vivendo esse momento. O show não pode parar. E ele sabe da importância disso na minha vida. Tenho do meu lado um cara que me apoia e quer me ver brilhar. Então, o casamento vai sair, mas não tão rápido quanto as pessoas imaginam. Estou aguardando esse turbilhão passar", disse ela ao jornal O Globo.