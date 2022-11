Terceiro filme de 'O Diário da Princesa' é confirmado após 18 anos

Um terceiro filme de O Diário da Princesa está nos estágios iniciais de desenvolvimento, disse uma fonte próxima ao projeto ao E! News. O elenco ainda não foi anunciado.

A Disney está trabalhando no novo filme, com roteiro de Aadrita Mukerji, de Supergirl, de acordo com o The Hollywood Reporter. Fontes disseram ao veículo que o terceiro longa será a continuação dos amados filmes dos anos 2000 e não um novo reboot.

Anne Hathaway - que teve seu papel de destaque no filme de 2001 como Mia Thermopolis, uma adolescente americana que descobre que é herdeira do trono do reino europeu da Genovia - ainda não tem um acordo para retornar à franquia, segundo o THR. No entanto, ela já se pronunciou sobre um terceiro filme.

Depois de confirmar a existência de um roteiro, ela disse a Andy Cohen no Watch What Happens Live em 2019 que adoraria fazer parte dele.