Kendall Jenner curte show do ex-namorado Harry Styles em Los Angeles

Desde então, os dois foram vistos mantendo a relação amigável, e Kendall até participou de quadro "Spill Your Guts", do The Late Late Show With James Corden, em 2019, quando Harry foi o apresentador convidado.

Nesse mesmo ano, Harry apareceu no The Ellen DeGeneres Show, onde confirmou que os dois eram realmente amigos. "Sim, somos amigos há um tempo", disse ele na época. "Tipo, vários anos."