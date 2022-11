Veja o agradecimento emocionante de Anitta pela indicação ao Grammy 2023

Foo Fighters

A banda Foo Fighters levou o Grammy para casa nas três categorias que estava concorrendo: Melhor Performance de Rock com "Making a Fire", Melhor Música de Rock com "Waiting on a War", e Melhor Álbum de Rock com Medicine at Midnight. Agora eles têm o total de 15 Grammys, se tornando a banda americana com mais troféus da premiação na história - uma pena que eles conquistaram isso logo após a morte do baterista, Taylor Hawkins.