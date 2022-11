A lista de indicados ao Grammy Awards 2023

Melhor Performance Pop Solo

"Easy on Me"- Adele

"Moscow Mule"- Bad Bunny

"Bad Habit"- Steve Lacy

"Woman"- Doja Cat

"About Damn Time"- Lizzo

"As it Was"- Harry Styles

Melhor Performance Pop Duo/Grupo "Don't Shut Me Down" - ABBA "Bam Bam" - Camilla Cabello featuring Ed Sheeran "My Universe" - Coldplay & BTS "Unholy" - Sam Smith & Kim Petras "I Like You (A Happier Song) - Post Malone & Doja Cat