Matthew McConaughey posta foto nu em homenagem ao Dia Nacional do picles

No clique postado no Instagram, nessa segunda-feira, 14 de novembro, na qual surge de costas para a câmera - o ator escreveu apenas na legenda, "Pickled". Nos comentários, os fãs reagiram ao clique sexy.

Observando a colocação dos outros condimentos na geladeira, um usuário comentou: "Ser aquele molho de soja". Acrescentou outro: "Se eu não gostava de picles antes, definitivamente gosto agora". No entanto, outros aproveitaram para analisar as prateleiras do eletrodoméstico, acrescentando: "Acho que amo mais isso porque a geladeira dele se parece com a geladeira de uma pessoa comum".

Vale a pena notar que esta não é a única vez que McConaughey se despiu na frente da câmera. Dois anos atrás, o ator revelou como veio ao mundo por seu papel no thriller Serenity.