A verdade sobre a relação de Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele Bündchen se divorciou de Tom Brady, mas isso não significa que ela já está procurando alguém novo.

Durante o final de semana, a supermodelo - que divide os filhos Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9, com o astro da NFL - levantou rumores de romance com o professor de jiu-jitsu das crianças Joaquim Valente após eles serem vistos comprando jantar juntos em Costa Rica. Apesar da ocasião ter sido uma das primeiras vezes que Gisele foi vista após anunciar o fim do casamento com Tom, uma fonte próxima da modelo disse exclusivamente ao E! News que ela e Joaquim não estão namorando e que o jantar foi um programa de amigos.