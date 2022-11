Margot Robbie quebra silêncio sobre fotos "chorando" do lado de fora da casa de Cara

Dois meses depois que os paparazzi a fotografaram aparentemente chateada e chorando do lado de fora da casa da amiga Cara Delevingne, a atriz esclareceu que ela "não estava chorando" nas fotos, compartilhando que elas foram simplesmente tiradas em um momento estranho.

"Eu tinha algo no meu olho", explicou ela na reportagem de capa de dezembro/janeiro da Vanity Fair, publicada em 14 de novembro. "Estava tentando pegar minha máscara facial, tentando segurar uma xícara de café e não consegui tirar um fio de cabelo do meu olho."

Margot admitiu que depois que as fotos se tornaram virais - e levantaram preocupação sobre o status de sua amizade com a supermodelo - até sua mãe ligou para perguntar se as melhores amigas estavam bem, e ela respondeu: "Sim e sim".

A estrela de Barbie também observou que as fotos dela em setembro nem foram tiradas na casa da modelo. Margot disse que estava "do lado de fora de um Airbnb" que estava alugando e "não na casa de Cara", como as manchetes sugeriam.