POPSULAS: terceiro episódio fala sobre a importância das ações afirmativas

Para exemplificar o quanto as empresas ainda não lutam pelo aumento da representatividade em suas equipes e anúncios, Bielo afirmou que já teve dificuldade de entrar em uma companhia por ser preta, trans e bigênero - ou até por causa de seu peso.

"Já tive a experiência de chegar em uma entrevista e perceber no olhar do entrevistador que a minha imagem não era o que ele estava esperando quando leu o meu currículo", disse ela, afirmando que por causa disso muitas vezes era colocada em posições onde teria menos exposição - ficando no "backstage" e não representando "a cara da empresa". "Eu preciso estar nesse lugar para que as minhas irmãs e minhas iguais possam entender que elas merecem e podem estar nesses lugares".