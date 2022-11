Todos os escândalos e eventos reais que 'The Crown' pulou na 5ª temporada

Relacionamento de Diana com o Dr. Hasnat Khan

O episódio sete retratou o primeiro encontro de Diana com o cirurgião cardíaco, Dr. Hasnat Khan - durante uma visita a um amigo em um hospital de Londres - e ofereceu um breve vislumbre de seu relacionamento. Mas não foi uma aventura casual. O casal namorou em particular por dois anos, terminando o romance apenas algumas semanas antes da morte de Diana em agosto de 1997.

Em The Diana Chronicles, a autora Tina Brown disse que a princesa se referia a Khan como "aquele", embora o médico notoriamente particular nunca tenha falado publicamente sobre o relacionamento deles até 2008. Ele revelou que o casal havia discutido casamento e que Diana viajou com ele ao Paquistão para conhecer sua família em 1996.

"Ela realmente gostou do tempo que passou aqui", disse o médico ao Mail on Sunday. "Ela também gostou do chá da tarde que tomou com minha família. E acho que gostou muito da cultura excêntrica da família asiática."

Mas a atenção da mídia sobre a mãe de William e Harry provou ser demais para Khan, revelou o cirurgião em um inquérito de 2008 sobre sua morte.

"Eu sabia que não seria capaz de levar uma vida normal", explicou ele em um comunicado na época. "Minha principal preocupação sobre nos casarmos era que minha vida seria um inferno por causa de quem ela era."

De acordo com o ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, Diana considerava o cirurgião cardíaco sua "alma gêmea".

"Este era o homem que ela amava mais do que qualquer outro e era um relacionamento espiritual muito profundo", disse Burrell durante o inquérito. "Eu testemunhei em primeira mão e eles estavam muito apaixonados."