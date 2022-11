Margot Robbie revela por que novo filme de Piratas do Caribe foi cancelado

No entanto, quanto ao que os espectadores podem esperar do enredo do filme, Margot fez segredo - especialmente depois que ela e Ryan atraíram tanta atenção e imprensa aparecendo no calçadão de Venice Beach, na Califórnia, usando trajes neon e patins.

E enquanto essas fotos em particular causaram sensação, a atriz admitiu que ficou "mortificada" pela atenção que suas roupas combinando com o estilo dos anos 1980 receberam

"Parece que estamos rindo, nos divertindo, mas estamos morrendo por dentro", disse ela no The Tonight Show em setembro, enquanto olhava para as fotos de patins. "Eu pensava, 'Este é o momento mais humilhante da minha vida.'"

Relembre os cliques abaixo: