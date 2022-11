Rihanna quer que Beyoncé desfile no próximo Savage x Fenty Show

A cantora de "Umbrella" já é acostumada a recrutar celebridades de primeira linha para seus desfiles anuais da Savage x Fenty. Mas quando questionada sobre qual é celebridade dos sonhos que ela gostaria de ver na passarela de sua marca, a designer da Fenty revelou que uma estrela de nome icônico está no topo de sua lista.

"Beyoncé", disse Rihanna exclusivamente a Justin Sylvester, do E!, no episódio de 14 de novembro do E! News. "Quero dizer, Beyoncé tem corpo. Isso superaria tudo para mim."

Bey se juntaria a uma lista já impressionante de modelos da Fenty, incluindo Cindy Crawford, Gigi Hadid, Johnny Depp e Irina Shayk. Para seu evento mais recente, que estreou no Prime Video no dia 9 de novembro, RiRi também recrutou rostos famosos como Cara Delevingne, Taraji P. Henson, Joan Smalls, Bella Poarch, Sheryl Lee Ralph e Simu Liu.

A estrela de Shang Chi refletiu sobre a experiência "surreal", contando ao E! News com exclusividade: "Fiquei muito honrado em ser convidado e gostaria de deixar registrado que não exigi ficar sem camisa. Essa foi apenas a roupa que me foi apresentada, ok? Não tive escolha a não ser dizer que sim. "