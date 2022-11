Pericardite: entenda a doença que afeta o ex-BBB Eliezer

Eliezer, que participou do BBB 22, da TV Globo, foi diagnosticado com uma síndrome rara no coração. Em seu Instagram, Eliezer anunciou pausa nas redes sociais e falou sobre os sintomas antes de descobrir a doença.

Apesar disso, o companheiro de Viih Tube, que será papai em breve, esclareceu que está em tratamento e não corre risco de vida, incluindo ter AVC ou infarto.