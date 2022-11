Jennifer Aniston lamenta a morte de seu pai John Aniston: "Vou te amar até o fim dos tempos"

Jennifer Aniston está homenageando a vida e o legado de seu pai John Aniston.

O ator da famosa novela americana Days of Our Lives faleceu no dia 11 de novembro aos 89 anos, de acordo com a estrela de Friends. "Você era um dos seres humanos mais lindos que eu conheci", disse Jennifer no Instagram ao publicar uma série de fotos com seu pai. "Eu estou tão grata por você ter ido ao céu em paz - e sem dor. E no dia 11/11! Você sempre teve o timing perfeito. Esse número sempre terá um significado ainda maior para mim agora".