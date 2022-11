Marido de Andressa Urach revela "delírio psicótico" da modelo e sogra rebate

Então, Thiago revelou sobre o suposto "sacrifício" de Andressa com o filho deles.

"É importante eu falar que além do borderline, com qual a Andressa já foi diagnosticada, surgiram outras situações que ainda faltam uma palavra final da equipe médica pra saber do que se trata. Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha, a vida da minha mãe."