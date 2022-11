Kate Middleton homenageia Rainha Elizabeth usando suas joias em evento real

Enquanto participava do Festival of Remembrance, no Royal Albert Hall de Londres, em 12 de novembro, ao lado de seu marido, príncipe William e rei Charles, a princesa de Gales usou duas joias especiais que pertenceram à Rainha. Com o conjunto todo preto da Self-Portrait, a atriz de 40 anos escolheu os brincos de gota de pérolas do Bahrain e um colar de quatro fios de pérolas com diamante no centro.

A rainha Elizabeth usou o colar para um banquete de estado em Bangladesh em 1983, enquanto os brincos de pérola do Bahrain foram um presente para a rainha em seu casamento com príncipe Philip em 1947, segundo People.

Esta não é a primeira vez que Kate escolheu usar as heranças históricas. Em 2021, ela usou o conjunto de brincos e colar para o funeral de príncipe Philip. Em junho, Kate usou os brincos de pérola durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha. Dois meses depois, ela usou o conjunto completo novamente para o funeral de estado de Sua Majestade.