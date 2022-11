Anitta, Kardashians e mais estrelas comparecem em evento beneficente Baby2Baby Gala

Anitta, Kim Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner se encontraram durante o final de semana! A ganhadora do MTV EMA e as estrelas de reality participaram do evento beneficente Baby2Baby Gala, que aconteceu em West Hollywood, EUA, nesse sábado, 12.

Durante a cerimônia, Tyler Perry deu o troféu Giving Tree para Kim por seu comprometimento de longa data em ajudar crianças carentes.